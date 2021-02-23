Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 bin öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ankara'da açılışlarını yaptığımız eğitim, öğretim tesislerinin öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırseverlere ve katkısı olanlara milletim adına teşekkür ediyorum.

Bakın sadece eğitim demiyorum, öğretim de diyorum. 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimize sunuyoruz. Bu okullarımızın bir kısmı sıfırdan inşa edilirken, bir kısmı da yıkılarak yeniden yapılmıştır.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreninde konuşuyor. https://t.co/Idh5oaQzOE REKLAM February 23, 2021

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 1126 derslikli 88 okul yerine 2593 derslikli yeni okullar yaptık. 7541 derslik ile Ankara'daki derslik sayımızı 49 bin 700'e çıkarmış bulunuyoruz. 189 okulumuz daha Ankara'da tekli eğitime geçecektir. Tekli eğitim veren okul sayımız da 195'e yükseldi.

Milletimizin iradesi ile, Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi 4 temel sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Sadece bu 4 alanda değil, savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politika ve enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Bu yatırımlarda aslan payını eğitime ayırdık. Eğitim öğretim bütçemiz 211 milyarı aşıyor.

ATAMA MÜJDESİ

Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız. 20 bin öğretmen atamamızın milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

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Eğitim hayatımız 80-90 kişilik sınıflarda geçti. Hatta 100-120 kişilik sınıflar vardı.

Teksir kağıtları, saman kağıtları mürekkepleri dökülen kağıdın mürekkep haline geldiği, ders notlarını oraya yazar ve onları bize kitap olarak satarlardı. Şimdi kuşe kağıtları öğrencilerimize teslim ediyoruz. Taşradaki okulların durumu o zamanlar vahimdi. Öğrenciler ısınmak için çantalarında yakacak da getirirdi. Servis olmadığı için okula kadar saatlerce yürümek zorunda olan öğrenciler vardı. Karatahtalar yerini, etkileşimli tahtalara bırakıyor.

Türkiye son 18 yılda eğitim öğretim alt yapısını dünyada en hızlı yenileyen ülkelerin başında geliyor.

AŞI AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgınıyla beraber eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir taraftan kaybederken bir yandan da mesafe aldık. En son DSÖ bir açıklama yaptı. 2022'nin başında inşallah bu salgının biteceği müjdesini veriyor. İnşallah dedikleri gibi olur. Ama rehavete kapılamayız. Aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye. Dün itibariyle 7.5 milyonu buldu.

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1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlıyoruz.