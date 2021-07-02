Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023te Altay Tankının orduya teslimini yapacağız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te Altay Tankı'nın orduya teslimini yapacağız

Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'ün başında Altay Tankı'nın orduya teslim töreninin yapılacağını söyledi. Fabrika ile ilgili iddialara da cevap veren Erdoğan, "Fabrikamızın mülkiyeti milletindir ve öyle de kalacaktır. Fabrikayı işleten Türk firmasıdır. Katar buranın sadece finansal ortağıdır. Yüzde 49 payı vardır. Burası devletin malıdır. Tapusu devlettedir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023te Altay Tankının orduya teslimini yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Bir milyar 200 milyon TL’lik 18 yatırımın açılışı için Sakarya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören öncesi Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Çalışmaları yakından inceleyen Erdoğan, özel defteri imzaladı. Erdoğan, fabrikada bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Fabrikanın mülkiyeti milletindir"

Fabrikamızın mülkiyeti milletindir ve öyle de kalacaktır. Fabrikayı işleten Türk firmasıdır. Katar buranın sadece finansal ortağıdır. Yüzde 49 payı vardır. Burası devletin malıdır. Tapusu devlettedir. Fabrikanın satıldığını iddia eden yalan söylüyordur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank palet fabrikası milletindir öyle de kalacak
OYNAT 02:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank palet fabrikası milletindir öyle de kalacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunmasının ardından konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fabrikamızın mülkiyeti devlettedir ve öyle de kalacaktır. Fabrikayı işleten Türk firmasıdır. Fabrikanın satıldığını iddia eden yalan söylüyordur.' ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu gençlerimize hakaret ediyor"

Bay Kemal'in işi gücü yalan. Katar'ın çocuklarını gençlerini sınavsız üniversiteye alacağımızı söylüyor. İddianı ispat edemezsen namertsin. Gençlerimize hakaret ediyorsun.

"2023'de ordumuza teslim edeceğiz"

Altay Tankı projesinde çalışan yazılımdaki gençlerimize sordum. En kısa zamanda bitireceklerini söylediler. 'En kısa ne zaman', '2023'ün başına yetiştirmeye var mısınız' dedim. İnşallah Altay Tankı'nın 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altay tankını inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız
OYNAT 00:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altay tankını inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Tank Palet Fabrikası işçilerine hitap etti. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Yazılımdaki gençlerimize sordum. Dedim, 'ne zaman bitiriyoruz bu işi?' 'En kısa zamanda' diyorlar. En kısa zaman ne zaman bunu söyleyin. Dedim ki 2023'ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız? Siz var mısınız? Evet biz de bütün ekibi inşallah sıkıştıracağız ve hedef buradan Altay'ı inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız.' ifadelerini kullandı.

"Karada da destanlar yazacağız"

Altay Tankı'nın üretimini burada yapmayı planlıyoruz. Yeni nesil fırtına obüslerimizin üretimine başladık. İnşallah Altay Tankı'nın da sahada görev yaptığını yakında göreceğiz. İHA ve SİHA'larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak tankımızla da karada yeni destanlar yazacağız.

"Talimatla iş yaptığımı nerede gördün?"

'Ne işimiz var Libya'da Suriye'de' diyenler ya dünyadan habersiz ya da düşmanın kılıcını çekmekte. Avrupa Komisyonu başkanı beni arayıp KKTC’de sert konuşmamamı istedi. Sen ne zamandan beri Erdoğan'ın talimatla iş yaptığını gördün.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Komisyonu Başkanı'na tepki: Sen ne zamandan beri benim talimatla iş yaptığımı gördün
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Komisyonu Başkanı'na tepki: Sen ne zamandan beri benim talimatla iş yaptığımı gördün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası'na ziyaret
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası'na ziyaret
Abone Ol Google News
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

​13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı.
Köylü şoke oldu: Ağızlarından kan geldi

Köylü şoke oldu: Ağızlarından kan geldi

​Tarla kenarındaki sudan içen 164 koyun telef oldu.
Fabrika milletindir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank paleti fabrikasının mülkiyeti milletindir öyle de kalacaktır.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

Sekiz senedir kayıptı

Sekiz senedir kayıptı

​Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

​Sızma girişiminde bulunan 7 PKK'lı terörist öldürüldü

​BDDK 21 konut şirketine tasfiye kararı aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.