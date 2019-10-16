Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ekimde Rusyaya gidecek
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ekim'de Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'na 22 Ekim'de günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

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