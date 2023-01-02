Cumhurbaşkanı Erdoğan: 254,2 milyar dolarlık ihracat rakamı Cumhuriyet tarihimizin rekorudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

İhracatımız ekonomimizin itici gücü olmaya devam ediyor.

2022'nin ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi 3,5 milyon ilave istihdama kavuştu.

Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Milli paramızla ticaret yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu.

Dijital dönüşüm yatırımlarının bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına alınmasını istedim.

İhracatı geliştirme aş ile mart başından bu yana 5 bin 500'e yakın ihracatçımıza 20 milyar lira kredi kefaleti sağladık.

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İhracatçılarımız için finansmanın maliyetinin de önemli olduğunu biliyoruz, bununla ilgili adım atıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...