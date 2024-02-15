Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. seçim mitingini Samsun'da yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılış törenleri, il ziyaretleri ve miting yapacak. Erdoğan’ın seçime kadar Ege’den Güneydoğu’ya Karaneniz’den İç Anadolu’ya kadar Türkiye’nin 7 bölgesinde yaklaşık 50 ili ziyaret etmesi bekleniyor.