|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. seçim mitingini Samsun'da yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programına devam ediyor. Yurt dışından dönen Erdoğan, seçim çalışmalarında bu hafta Karadeniz Bölgesi'ne ağırlık verecek.

10:58 - 15/02/2024 Perşembe
Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek. Mitingin başlama saati 14.00 olarak planlandı.

Cumhurbaşkanı'nın mitingde gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Bu hafta 5 şehirde miting planlanıyor

Erdoğan'ın yoğun miting mesaisinin cuma günkü adresleriyse Ordu ve Giresun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi Rize ve pazar günü de Trabzon'a gidecek.

#Samsun
#Recep Tayyip Erdoğan
#Karadeniz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye o tarihten itibaren üşüyecek! Hava resmen buz kesecek, mont ve atkılar divanın altından çıksın