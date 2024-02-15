Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. seçim mitingini Samsun'da yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek. Mitingin başlama saati 14.00 olarak planlandı.
Cumhurbaşkanı'nın mitingde gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
Bu hafta 5 şehirde miting planlanıyor
Bu hafta 5 şehirde miting planlanıyor
Erdoğan'ın yoğun miting mesaisinin cuma günkü adresleriyse Ordu ve Giresun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi Rize ve pazar günü de Trabzon'a gidecek.
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1 saat önce