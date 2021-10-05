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EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç üniversitenin rektör atamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne rektör atamalarını yaptı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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