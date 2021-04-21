Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kanal İstanbul'la ilgili Yeni Şafak'a konuştu: İstanbul'u koruma projesidir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul’u “Cumhuriyet tarihinin en büyük şehircilik projesi” diye niteledi: Kanal İstanbul özgürlük projesidir. Koruma, kurtarma projesidir. Boğazımızı güvenlik çemberine alacak. Kanal İstanbul, Türkiye’yi dünyanın merkezi yapacak.