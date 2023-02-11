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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 850 bin depremzede KYK yurtlarına yerleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1999 depreminden 3 kat daha büyük ve yıkıcı deprem yaşadık" diyerek alınan yeni kararları açıkladı. Üniversitelerin KYK yurtlarının tamamının 850 bin depremzeye açılacağını belirten Erdoğan, üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitime geçirildiğini duyurdu. Ayrıca 13 bin askerin mart ve nisan celplerinin de mayıs ayına ertelendiğini açıkladı.

14:35 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

8 Şubat Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da, perşembe günü Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan, dün de Adıyaman ve Malatya'da deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Esenboğa Havalimanı'ndan Diyarbakır'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da çadır kentleri ziyaret eti.

Açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

"1999 depreminden 3 kat daha büyük ve yıkıcı deprem yaşadık. Bin kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen 500 kilometrelik alanda yıkıma yol açtı. Can kaybı 21 bin 43'e ulaştı. Ayrıca 80 bin 97 insanımız yaralı olarak kurtarıldı.

160 bin personel 10 ilimizde çalışıyor. Enkaz altında hiç bir vatandaşımızı bırakmayacağız.

Hazineden 100 milyar TL ayırdık. Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Yıkıma uğrayan şehirleri yeni baştan kuracağız.

Bunlar saldırının peşinde. An birlik olma zamanıdır.

ÜNİVERSİTELERE UZAKTAN EĞİTİM

Üniversitelerimizin KYK yurtlarının tamamı 850 bin depremzedeye açacağız. Üniversiteleri yaza kadar uzaktan eğitime geçireceğiz.

CELPLERE ERTELEME

Mart ve nisan celpleri mayıs ayına ertelendi.

Ayrıntılar geliyor...

  • Erdoğan'ın Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

CHP destekli ve FETÖ haberleri ile anılan Güngör’den Gazeteci Karagöz’e ölüm tehdidi
CHP destekli ve FETÖ haberleri ile anılan Güngör’den Gazeteci Karagöz’e ölüm tehdidi

Sözde haber sitesi Haber Report’un sahibi Furkan Güngör yalanlarını ortaya çıkaran Gazeteci Karagöz’e tehditler yağdırdı. Türkiye Güneydoğu'da meydana gelen afet sonrası tek yürek olurken, depremde bile halkı provoke etmeye çalışan Haber Report isimli sözde haber sitesinin sahibi Furkan Güngör, yaptıkları haberin yalan olduğunu ortaya çıkaran Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ü tehdit etti. Pazartesi günü sabaha karşı Güneydoğu bölgesinde gerçekleşen afet, Türkiye’yi derinden etkiledi. Depremzedeler için her alanda yardım seferberliği başladı. Bu hassas süreçte, Haber Report isimli sözde haber sitesi yalan haber yaptı. Site, “Avusturyalı arama kurtarma ekibi, bir çocuğu kurtaracakları esnada Türk ekibinin kameralarla gelip görevi devraldığını belirtti” gerçeklik payı olmayan bu haber ile yasta olan Türk toplumunu kışkırtmaya çalıştı. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, yalanlarını ortaya çıkardıktan kısa bir süre sonra, sözde haber sitesinin sahibi Furkan Güngör isimli şahıstan ağır küfür ve tehdit içeren bir telefon aldı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, Haber Report’u yalan haberleri sebebi ile şikayet ederken, Karagöz’e ise destekte bulundu. KİM BU PROVOKATÖR? 2021 yılında AK Parti ve MHP’ye verdiği destekler ile bilinen binlerce sosyal medya hesabı kapatıldı. Twitter’ın FETÖ ve PKK hesaplarına haklarında yüzlerce şikayet olmasına rağmen işlem yapmayarak çifte standart uygulaması o günlerde büyük tepki çekmişti. Bu hesapların kapatılmasının ardında CHP’ye yakınlığı ile bilinen Furkan Güngör’ün adı çıkmıştı. Güngör o dönemde, yakın arkadaş çevresinin ve yakın akrabalarının FETÖ üyeliğinden aldığı cezalarla da gündeme gelmişti. Furkan Güngör, pandemiyle birlikte Covid_19Turkey adında bir hesap açtı. Hesapları askıya alınmasının ardından ise Korona Report adında yeni bir hesabı devreye soktu ve bu hesabın da büyümesiyle birlikte adını Haber Report olarak değiştirerek yalan haberlerini buradan paylaşmaya başladı.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Diyarbakır
#deprem
2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 850 bin depremzede KYK yurtlarına yerleştirilecek
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