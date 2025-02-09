Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazzelileri tehcir planına sert tepki: Konuşmaya değer değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turunun ilk durağı olan Malezya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'da basın toplantısı düzenledi. Trump'ın Gazze açıklamalarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazzelileri sürme planı insanlık dışı. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze'yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayacak 4 günlük ziyaretlerine başlamak üzere birazdan yola çıkacaklarını söyleyen Erdoğan, ilk duraklarının 2002 yılından bu yana kapsamlı stratejik ortak olan ve 2025 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Asya'nın da dönem başkanlığını yürüten Malezya olacağını belirtti.
Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i en son 2023 yılında Türkiye'de ağırladıklarını hatırlatarak, "Kendisiyle ilerleyen dönemlerde çeşitli uluslararası toplantılar vesilesiyle görüşme imkanı bulmuştuk. Malezya'yla ekonomik ve ticari işbirliklerimizin yanı sıra başta Filistin davası olmak üzere uluslararası alanda da yakın çalışıyoruz." dedi.
Bunu ilerleyen dönemde de artıracaklarını dile getiren Erdoğan, Malezya'nın ardından diplomatik ilişkilerin 75'inci yıl dönümü idrak edilen Endonezya'ya geçeceklerini bildirdi.
Erdoğan, Endonezya'yla 2022 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Subianto ile birlikte başkanlık edeceklerini ifade ederek, "Kendisini de son olarak geçtiğimiz temmuz ayında ülkemizde ağırlamış, akabinde çeşitli toplantılarda bir araya gelmiştik. ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) genel sekreterliğine ev sahipliği yapan Endonezya ile halihazırda dönem başkanlığını yürüten Malezya'yı ziyaretlerimizin özellikle ASEAN teşkilatıyla güçlendirmek istediğimiz ilişkilere de müspet yansımaları olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.
"Bölgesel ve küre sel meseleleri ele alma fırsatı bulacağız"
Resmi temaslarına ilaveten ziyaret edeceği ülkelerde özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek iş formu etkinliklerine de katılacağını hatırlatan Erdoğan, "Malumunuz 2019 yılında Yeniden Asya girişimini başlatmış, Asya'yla iş birliğimizi güçlendirme irademizi fiiliyata dökmüştük. Bunun bir parçası olarak da görülmesi gereken bu ziyaretimizin Malezya, Endonezya ve Pakistan'la kardeşlik temeli üzerine bina ettiğimiz ilişkilere ivme kazandırmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşade ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkeyi kapsayan bu ziyaretleri, yakın çevrede ve dünyada önemli tartışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştirdiklerini söyledi.
Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Tadamon, Hama, Doğu Guta katliamı başta olmak üzere Baas rejimi tarafından işlenen vahşi cinayetlerin hesabı da tek tek soruluyor ve sorulacaktır. Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça, Esad rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor. Gazze'de 471 gün süren soykırımın ardından bizim de çabalarımızla 19 Ocak'ta geçici ateşkes sağlandı. İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşade ediyoruz. 15 aydır ağır abluka altında olan Gazze'ye yardımlar istenilen seviyede olmasa da hamdolsun ulaşmaya başladı. Ancak İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılmak yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Bir defa şunu açıkça söylemek isterim. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze'yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze'si, Batı Şeria'sı, Doğu Kudüsü'yle Filistin, Filistinlilerindir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında, 471 gün boyunca İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkının, Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.
Erdoğan, yarın Malezya'da yapacağı konuşmasında, Gazze'nin süratle inşası noktasında atılması gereken asıl adımı paylaşacaklarını belirtti.
Türkiye'deki ana muhalefete bir çift sözünün olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Trump ve Putin'in verdiği mesajları da bu noktada olumlu karşılıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelmesiyle birlikte barış ihtimalinin artıp atmadığına ilişkin soruya, "Tabii şu anda barış umudumuzu kaybetmedik, kaybetmek de istemiyoruz." yanıtını verdi.
Son dönemlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de görüşmeye, böyle bir talep olursa hazır olduğunu kendisinden duyduklarını, dinlediklerini belirten Erdoğan, "Sayın Trump'ın ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in verdiği mesajları da bu noktada olumlu karşılıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa biz Türkiye olarak bunu yapmaya hazırız. Bunu ön yargısız yaklaşımımız ve barışçıl dış politikamız sayesinde bugüne kadar başardık. Çünkü her iki tarafla görüşebilen liderlerden önde geleni sizler de takip ediyorsunuz, biziz. Tek bir damla daha kan ve gözyaşı akmasın diye gayretlerimiz var. Seve seve yeter ki bir araya gelsinler, görüşsünler. Onun için umudumuzu kaybetmedik, kaybetmiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik, yeni Suriye yönetimiyle ortak adım atılıp atılmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Bildiğiniz gibi Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Sayın (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara'nın oradaki verdiği mücadele terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları Sayın Şara'yla açık net görüştük. Suriye'de kalıcı istikrarı sağlamak için oluşturulan özellikle Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır. Bu konuda müspet gelişmeleri görüyoruz. Sayın Şara'nın da bu konudaki hassasiyetini bizzat kendisinden dinleme fırsatımız oldu. Birçok grup kendilerini feshederek Suriye ordusuna katılıyor ve Suriye'nin birliği, beraberliği için gayret göstereceklerini de ilan ediyorlar.
Bunlar içerisinde tabii en önemlisi de DEAŞ, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri Suriye topraklarında kendilerine yer olmadığını anlamalıdır diye düşünüyorum. Zira bu, Sayın Şara'yla da ortak düşünce birliğine vardığımız bir tespittir. Yoksa Türkiye olarak Suriye'ye gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz. Çünkü bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir. Bertaraf edilmesi gerekli olmazsa olmazdır. Bizim bu örgütlere karşı en küçük bir müsamahamız söz konusu değildir. Bunu zaten ülkemiz topraklarında başardık ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde de başarmaya biz hazırız."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, okuduğu şiir nedeniyle kendisi hakkında kullandığı ifadeler sorulan Erdoğan, şunları söyledi: