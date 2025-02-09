Trump'ın Gazze'de tehcir planının fikir babasının kim olduğu ortaya çıktı

Katil İsrail ordusu, Filistin halkına yönelik yıllardır süregelen zulmün en kanlı sahnesini 7 Ekim 2023’te sergiledi.

Bir yılı aşkın süredir dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail, Gazze’de 50 bine yakın sivili bombalarla hayatından kopardı.





Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin girişimiyle sağlanan ateşkes, Gazzelilere bir nebze nefes aldırırken, ABD Başkanı seçilen Trump’ın açıklamaları bu umudu kısa sürdü.





Trump, Gazze’yi İsrail’den devralarak yeniden inşa edeceklerini ve bir tatil merkezine dönüştüreceklerini duyurdu. “Gazze, ABD için bir gayrimenkul işi” sözleriyle tepkilere yol açtı.





Planın fikir babası ortaya çıktı





Bütün dünyada tepkilere neden olan bu açıklama gündemdeki yerini koruyor.





Başta Filistin ve Türkiye'nin tepki gösterdiği bu plana ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.





Bu kapsamda Trump'ın planının fikir babasının kim olduğunu İsrail medyası duyurdu.









İsrail’in Times of Israel gazetesinin haberine göre üniversitenin planın fikir babası George Washington Üniversitesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ekonomi Çalışmaları Merkezi Başkanı Profesörü Joseph Pelzman...





Habere göre Pelzman, Gazze’nin yeniden inşasına dair planını ilk kez, İsrailli tarihçi Dr. Kobby Barda’nın podcast yayınında kamuoyuyla paylaşırken buna ek olarak “Gazze’yi yeniden inşa etmek için ekonomik bir plan” adlı bir makale kaleme aldı, bunun da ekim ayında Global World Journal dergisinde yayılandı.





"Yeniden inşa için tamamen boşaltılmalı"





Pelzman'ın planına göre Gazze’nin ekonomisinin çöktüğünü ve bölgenin geri döndürülemez şekilde zarar gördüğünü için yeniden inşa için şehrin tamamen boşaltılması gerekiyor.





Planın maliyeti de hesaplandı.





Sahilde lüks otel ve restoranlar





Pelzman'ın hesabına göre yap-işlet-devret modeliyle Gazze'nin yeniden inşadı 1 ila 2 trilyon dolara mal olacak ve 5 ila 10 yıl arasında bir sürede tamamlanacak.





Plan kapsamında Gazze Şeridi’nin deniz kıyısında uluslararası lüks restoran ve oteller inşa edilecek, şehrin doğusunda 30 katlı yüksek konutlar yapılacak, şehrin orta bölümünde ise tarım alanları ve seralar yer alacak.





Eğitim müfredatına da el atıyor





Planda eğitime de atıf yapılıyor.





Gazze’de mevcut eğitim sisteminin radikal unsurların yetişmesine neden olduğu gerekçesiyle değiştirilmesi de öneriliyor. Bu kapsamda, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan müfredatına dayalı ılımlı ve reforme edilmiş bir eğitim sistemi önerisi yapılıyor.





Haberde, Pelzman'ın bu üzerinde kafa yorduğu planını da temmuz ayında Trump'ın ekibine sunduğu bilgisine yer verildi.











