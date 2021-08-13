Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan buradan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine hareket etti. Burada incelemelerde bulunacak olan Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon toplantısına da katılması bekleniyor.
Batı Karadeniz felaketi yaşıyor. Son iki gündür yaşanan şiddetli sağanak yağış sele dönüştü. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı artıyor. Acı haber Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçelerinin selden etkilendiği belirtilerek, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı vurgulandı.
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Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edilerek, Bartın’da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları devam ettiği bildirildi.
AK Parti 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 11.00'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan buradan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine hareket etti. Burada incelemelerde bulunacak olan Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon toplantısına da katılması bekleniyor.
Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık"
Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.