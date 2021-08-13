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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan buradan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine hareket etti. Burada incelemelerde bulunacak olan Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon toplantısına da katılması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Batı Karadeniz felaketi yaşıyor. Son iki gündür yaşanan şiddetli sağanak yağış sele dönüştü. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı artıyor. Acı haber Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçelerinin selden etkilendiği belirtilerek, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı vurgulandı.

  • Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edilerek, Bartın’da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

AK Parti 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 11.00'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan buradan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine hareket etti. Burada incelemelerde bulunacak olan Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon toplantısına da katılması bekleniyor.

Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık"

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 27'ye çıktı
GÜNDEM
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 27'ye çıktı

Deprem sonrası enkaz fotoğrafları gibi: Selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor
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İlçede sel felaketinin ilk gününde bir bina tamamen yıkılırken yanındaki binada ise hasar meydana geldi.
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Felaketin ikinci gününde ise başka bir binada daha kısmen hasar oluştu. Yıkılma tehlikesi bulunan iki bina, görevlilerce tahliye edildi. Yıkılan binada arama kurtarma çalışması yapılıyor.
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, Ezine Çayı mevkisinde yıkılan bir apartmanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çalışması drone ile havadan görüntülendi.
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Deprem sonrası enkaz fotoğrafları gibi: Selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası bölgeden gelen fotoğraflar deprem sonrası enkaz fotoğraflarını andırıyor. Sel felaketi nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
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Sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde mahsur kalan 336 kişinin hava ve kara unsurları ile güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Çalışmalarda 159 Sahil Güvenlik personeli, 3 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu ve 19 lastik bot görev aldı. Öte yandan, havadan kurtarma çalışmaları, kurtarma ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.


Selin vurduğu Zafer köyünde yaralar sarılıyor
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Bartın’da dün sabaha karşı başlayan ve Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde sel sonrası hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
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Başta Bartın, Karabük, Zonguldak illeri olmak üzere ilçe ve belde belediyelerine ait iş makineleri, su tankerleri, itfaiye araçları bölgede vatandaşlara destek oluyor.
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Başkent EDAŞ firması yetkilileri de köyün ortasında yıkılan devasa elektrik direğini onarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Bartın İl Jandarma Komutanlığı ile Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri evleri ve işyerleri selden zarar gören ve çamur içerisinde kalan vatandaşların imdadına yetişti. Ellerine kürekleri alan askerler ve polisler çamur temizledi.
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Selzedelerden Adil Turgut, oğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı.
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Oğlunun evin sel altında kaldığını söylemesi üzerine üzülmediğini, evi yeniden tadilat yapabileceklerini anlatan Turgut, Allah razı olsun devletten herkesten Allah razı olsun. Evim vardı burada ineğim vardı, ineğim öldü. Yapacak bir şey yok.3 buçuk metre suyun boyu var. Ben hiç panik olmadım. Evim o kadar suda yıkılmadı. Herkes burada herkesten Allah razı olsun. Mahallenin tamamı suyun altında en çok su burada var diye konuştu.
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Selde engelli aracını kaybettiğini ifade eden Mustafa Acar, “Eşya falan kalmadı ama kimsenin aklına eşya gelmiyor. O an can daha önemli. Özürlü arabam var en çok ona üzüldüm. Arabam olmazsa ben bitmişim. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Defalarca bana sordular yardım edelim diye. Herkes burada görevinin başında. Herkes ellerinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.
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Öte yandan, köyün iki yakasını bir araya getiren köprünün çökmesi üzerine bölgeye yeni bir köprü yapılması için çalışma başlatıldı. Zafer köyündeki çalışmalar aralıksız sürüyor.
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Selin vurduğu Zafer köyünde yaralar sarılıyor
Bartın'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yaralar sarılıyor. Bölgede bir taraftan hasar tespit çalışmaları sürerken, askerler ve polisler de vatandaşların en büyük destekçisi oldu.


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