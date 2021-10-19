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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika programının ikinci durağı Togo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında ilk olarak gittiği Angola'daki programını tamamladı. Uğurlama töreniyle ülkeden ayrılan Erdoğan, ikinci durağı olan Togo'ya gitti. Resmi törenle karşılanan Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından karşılandı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek Erdoğan ve Gnassingbe, anlaşmaların imza törenine katılacak.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika programının ikinci durağı Togo
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan, Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanı'nda Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Lome'ye geldi.

Bir sonraki durak Nijerya

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek Erdoğan ve Gnassingbe, anlaşmaların imza törenine katılacak. Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü çalışma yemeğinde bir araya gelecek Erdoğan, Kabore ve Weah ile ayrı ayrı görüşecek.

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