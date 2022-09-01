Cumhurbaşkanı Erdoğan: AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir konu Türkiye olunca siyasi karar verir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

https://t.co/kASSkTvbWq — Yeni Şafak (@yenisafak) September 1, 2022

Reformlarımızın en önemli unsurlarını kadın hakları, çocuk hakları ve insan hakları oluşturmuştur.

Hükümetlerimiz döneminde siyasi partilere yeni anayasa çalışması çağrısı yaptık, sonuç alamadık.

Bugün inşa ettiğimiz eserlerin gelecek kuşaklar için aynı manayı taşıyacağına inanıyorum. Geride bıraktığımız 20 yılda, ülkemizin hukuk devleti vasfını güçlendirmek için önemli reformlara imza attık. Ülkemizdeki anayasaların neredeyse tamamının olağanüstü dönemlerin ürünü olması, eskiden bu yana dile getirdiğimiz bir sıkıntıdır.

Kişisel verilerin korunmasını ve bilgi edinmeyi anayasal bir hak olarak düzenleyip güvence altına aldık. TCK, CMK ve infaz kanununu yenileyerek yeni bir ceza sistemi oluşturduk.

Sivil yargı- Askeri yargı ayrımını ortadan kaldırarak yargıda birliği tesis ettik.

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277 adalet hizmet binası inşa ederek, yargı hizmetini işin mehabetine uygun mekanlarda verilmesini sağladık.

Önümüzdeki dönemde adalet sistemimizde yeni iyileştirmeler yapacağız. Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz.

Hukuki himaye sigortasını Türkiye'ye kazandırmayı planlıyoruz. Yargılamaların makul sürede sonuçlanması için yeni projeleri devreye alacağız.

Birileri maalesef ülkemizin adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Türkiye'nin karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek.

AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca maalesef ters kararlar verir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir.

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Karşımızdakilerin derdi hukuku kendi ajandalarının bir aracı haline dönüştürmektir.

Tek gayemiz ülkemizin zarar uğramaması, milletimizin devletine olan güveninin zedelenmemesidir. Türkiye artık yeni bir seviyeye, yeni bir lige çıkmıştır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için yapacağımız büyük atılımın eşiğine gelmek öyle kolay olmadı.

Küresel düzeyde siyasi ve ekonomik güç olarak yükselen bir Türkiye var.

İçeride olduğu gibi dışarıdaki hedeflerimize kavuşmak için gerekli olan güce kavuştuk.

Ayrıntılar geliyor...

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