Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısına konuştu: Daha da güçlenip yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.





Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Erdoğan "Seçim sonuçlarından herkes kendisine ders çıkarıp iç muhasebesini yapacak. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Birileri kendilerince yerel iktidar merkezi iktidar diye ikili yapı ihtisas etmeye çalışıyor. DEM'e diyet borcu ödemek değil se hayalden ibarettir bu. Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Kabinemiz görevinin başındadır. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum." dedi.





Gazze'de konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan konuşmasında "Biz Filistin davasını sadece savunmadık, ağır bedeller de ödemiş bir kadroyuz. Filistin davası lideri misafirim olacak. En zor zamanlarında Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam da Allah ömür verdikçe Filistin davasını savunmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

















İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.





Grup Toplantımız, ülkemiz milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bereket ayı olan Ramazan'ı milletçe huzur içinde idrak ettik. Milletimin, İslam aleminin geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum.





Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ramazan ayı ve bayramı huzur içinde idrak ettik. Milletimin, İslam aleminin geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Tüm kardeşlerimizden Allah razı oldun. Bayram boyunca 18 ayrı başkan ile görüşerek bayramlaştık ve Gazze başta olmak üzere meseleleri ele aldık.





31 Mart'ta demokrasi bayramı olan seçimleri gerçekleştirdik. Huzurla icra edilmesinden memnunum. Aldığımız tedbirler sayesinde seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Yurdumuzda vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koydu. Bölücü örgütün faşizan teşebbüsleri de amacına ulaşamadı. Seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayan. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen ülkemiz sandık sınavından başarı ile çıktı. Hep beraber olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. 31 Mart seçimlerinin ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.









Seçimlerin ülkemize genelinde huzur ve sükunet içinde icra edilmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hamdolsun seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Rekabet seviyesi yüksek bir kampanya döneminden sonra seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayandır. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen demokrasimizin bir sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık.





"En büyük takdiri AK Parti teşkilatı hak ediyor"





En büyük takdiri AK Parti teşkilatı hak ediyor. Mahalle mahalle, köy köy dolaşarak halkımızla birlikte oldular. Gece gündüz koşturan genel merkez birimlerine. kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza, il, ilçe ve belde teşkilatlarına, partimize davamıza mücadelemize güçlü destek veren her bir kardeşime buradan en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

















"Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma görmezden gelme hakkı yok"





AK Parti teşkilatlarıyla birlikte 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara karşı meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı da son seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır. İttifakımızın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Buradan birlikte hareket ettiğimiz MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. İttifakımız Türkiye bekasının teminatı olmayı sürdürecektir. Sandığın gücüne güç katan her seçim Türk milleti için kazanımdır. Ülkemiz tüm vesayet girişimlerini üstesünden bu anlayış ile hareket ettiği için gelebilmiştir. Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma görmezden gelme hakkı yok. Sandığa giden tüm vatandaşlarımıza minnettarız.









"Son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim"





YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından 31 Mart seçim maratonu tamamlanacaktır. YSK şimdiye kadar 3 ilçe 4 belde olmak üzere 7 yerde seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. Bu seçimlerin ilk göze çarpan özellik katılım seviyesinin düşüklüğüdür yüzde 78 katılım oranıyla 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını olumsuz etkilemiştir. Bizlere güçlü destek veren insanlarımızın önemli kısmının sandığa gitmekten imtina ettiğini görüyoruz. Bunun nedenlerini analiz ediyoruz. 31 Mart seçimleri yüzde 40.5 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü ile tamamlanmıştır. Milletimiz toplam 539 belediyenin emanetini AK Parti'ye vermiştir.





"Hatay kirli senaryolara karşı tavrını çok net bir şekilde ortaya koydu"





Hatay'a özel bir parantez açmak durumundayım. Hatay depremlerden beri sürekli siyasi tartışmalara meze edilen şehrimiz oldu. Hatay'la aramızı bozmak için çok uğraştılar. Hatay üzerinden sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktılar. 31 Mart seçimleri ile Hatay bu kirli senaryolara karşı tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. YSK'nın baskı altına alınması dahil her yol denenmiş, "ölülere oy kullandırıldı" gibi akla ziyan pek çok yalan söylenmiştir. YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koymuştur. Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hataylı kardeşlerimize teşekkürlerimizi bizzat ifade edeceğiz.





"Tek iktidar Cumhurbaşkanı ve kabinesidir"





Seçim sonuçlarından herkes kendisine ders çıkarıp iç muhasebesini yapacak. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Birileri kendilerince yerel iktidar merkezi iktidar diye ikili yapı ihtisas etmeye çalışıyor. DEM'e diyet borcu ödemek değil se hayalden ibarettir bu. Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Kabinemiz görevinin başındadır. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum. Demokrasi öncelikle halkın iradesini kabullenmek milletin tercihi ile zıtlaşmamak demektir. Muhalefet gibi rakamları eğip bükerek analizler kasmak bize yakışmaz. Milletin verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamamız gerekiyor. Komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak aziz milletimize karşı görevimizdir. Milletimiz bizden kapsamlı, samimi biz özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo nettir, biz de bu tablonun farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz.









"Daha da güçlenip yolumuza devam edeceğiz"





Daha da güçlenip kuvvet toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletimize, ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Bizim lügatimizde böbürlenme, milletle arasına duvarlar koyma asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, unvan dağıtmak için yapmıyoruz. Oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcu. Üstü açılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebemizi neticelendireceğiz. Sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihte bulunduran vatandaşların mesajını en iyi şekilde okuyacağız. Partimizin geleneklerine, davamızın prensiplerine uygun şekilde yöneteceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz.





Biz partilerden bir parti değiliz, biz bu günlere bir anda gelmedik. Bu partinin temelinde yüzlerce, binlerce fedakarın, cefakarın alın teri, emeği var. Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik biz. Bu noktaya düşe kalka geldik. Zulümlere maruz kaldık, işkencelerden geçtik, hapislerde yattık. Haksızlığa, zorbalığa uğradık ancak umudumuzu yitirmedik. Asla yılgınlığa kapılmadık. İman varsa imkan vardır dedik, her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk.





"Biz bitti demeden bitmez"





AK Parti'nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor bir taraf olumsuz tablo çiziyor. Şunu çok net ifade etmek isterim. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Beyler, bayanlar, şunu herkes bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmedi, bitmeyecek. Biz Türkiye'nin en dinamik partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, gerekeni yaparız, arızaları düzeltir, eksikleri giderir tekrar yola koyuluruz. Kimse sevinmesin, kimse umutlanmasın. Biz buradayız.





"Türkiye'nin en büyük partisiyiz"





Şimdi bakıyorum AK Parti'nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor bir taraf olumsuz tablo çizip teşkilatlarımızın moralini bozmaya dönük kampanya yürütüyor. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamış. Bu hareketin kökleri çok değinde hareket olduğunu kavrayamamış. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir. Bu ülkenin en dinamik partisiyiz, üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz. Kimse farklı hevesler peşinde koşmasın, biz buradayız. En güçlü halimizle ayaktayız. Bu seçim sonuçlarını fırsat bilerek AK Parti'yi yıpratmaya kalkışanları da gayet iyi biliyoruz. Eleştiri tamam ama AK Parti'yi eleştiri ya da özeleştiri maskesi altında hırpalamaya kalkışanlara asla müsaade etmeyiz.









"Bu harekette umutsuzluğa yer yok"





AK Parti'ye ayar vermeye kalkışanlara rıza göstermeyiz. Partimizin ilgili kurulları her türlü detayı inceliyor. Şahsi ikbal devşirme emelleri olanlara ekmek çıkmaz. Bakanlarımız, teşkilatlarımız olarak halkın içine gireceğiz, milletimize hizmeti sürdüreceğiz. Başkaları ne yaparsa yapsın biz işimize bakacağız. Menzile kilitlenmiş ok misali hedeflerimize odaklanacağız. Bu harekette şımarıklık olmaz. Milletin değerlerinden kopma asla olmaz. Aynı zamanda bu harekette yeise yer yoktur. Bu harekette umutsuzluğa yer yoktur. Bu hareket korkakların omuzlayacağı bir hareket değildir. Muhasebemizi yapar nerede kalmıştık der ve yolumuza revan oluruz.





"Enflasyonla mücadelemizi zaferle sonuçlanacak"





Sandıktan çıkan mesajlar ışığında gerekli adımları atmaya başlıyoruz. Milletin emanetini omuzlarımızda dirayetle taşıyacağız. Milletimizin bizden ve hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Artık seçimin de olmadığı 4 yıl içinde enflasyonla mücadelemizi inşallah zaferle sonuçlandıracağız. Geçmişte yaptık, yine yapacağız.





"Hiç kimse Filistin meselesinde bizi sorgulayamaz"





Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren meselelerde geri adım atmadan haklarımızın peşinden koşacağız. Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana hem Gazze'de hem Batı Şeria'da bir soykırım icra ediyor. İsrail, büyük bir şımarıklık içinde insanlık tarihine şimdiden utançla yazılmış bir katliam yürütüyor. Şimdi seçim sürecinde de seçim sonrasında da bir takım merkezlerden şahsıma ve partimize yönelik insafsız ithamlarda bulunuldu. Bunların bize karşı kullanıldığını da gördük. Yalan iddialar üzerinden bizi, partimizi, hükümetimizi töhmet altında bıraktılar. Bazı sözde partiler bu konuda bizim nasıl tavır takındığımızı bildikleri halde bizi kalkıp eleştiri yağmuruna tuttular. Bunu söylemek istemezdim ama mecbur kaldım. Hiç kimse ne şahsımı ne de bu kutlu kadroyu Filistin meselesinde sorgulayacak kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin mücadelesiyle geçmiştir.





"Filistin davasını savunmaya devam edeceğim"





Biz Filistin davasını sadece savunmadık, ağır bedeller de ödemiş bir kadroyuz. Filistin davası lideri misafirim olacak. En zor zamanlarında Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Türkiye'deki Kuvay-i milliye ne ise Hamas da işte odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun farkındayız. Hakkı ve hakikati haykırmanın zor olduğunu biliyoruz, tüm dünya idrak etsin. Saldırılarınıza, algı oyunlarınıza boyun eğmeyeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam da Allah ömür verdikçe Filistin davasını savunmaya devam edeceğim.





"Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar rezil olacaklar"





14 bin çocuğu öldürdüler. bunlar hitleri çoktan geçtiler. Biz Filistin'in bağımsızlık mücadelesini her şartta savunacağız. Biz omzumuzda yumurta küfesi taşıyoruz. Bazı yaptıklarımız görünmüyor olabilir ama çıkıp bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar rezil olacaklar.





Milli mücadele sırasında Türkiye'de Kuvayi Milliye neyse Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunu elbette farkındayız. Ne suikast girişimi, ne darbe girişimlerinize ne de ekonomik saldırılarınıza boyun eğmeyeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim. Filistin hassasiyemizi sorgulayanlar rezil olacak mahcup olacaklardır.









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