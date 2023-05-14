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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti: Seçimi Başkent'ten takip edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandıktan sonra Ankara’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri Ankara’dan takip edecek.

15:36 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi.

Oyunu İstanbul Üsküdar bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri Ankara’dan takip edecek.




#recep tayyip erdoğan
#Ankara
#İstanbul
#seçim
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