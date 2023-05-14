Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti: Seçimi Başkent'ten takip edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi.
Oyunu İstanbul Üsküdar bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri Ankara’dan takip edecek.
Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen gazeteci Amed Dicle, seçimlerin başladığı saatlerde Van Kalecik Atatürk Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbaları olduğu dezenformasyonunu yaymaya kalktı.
Türkiye büyük bir coşkuyla iradesini ortaya koymak için sandık başına giderken Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan provokatif bir uyarı geçildi. Sandıkların kapanmasının ardından huzursuzluk yaşanabileceği belirtilen uyarıda, enerji ve iletişim hatlarında kesinti olabileceği bu nedenle Alman vatandaşlarının şehirde dolaşmaması gerektiği ifade edildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde kullandı. Ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye tarihi seçim için sandık başında. Aylarca yapılan seçim çalışmaları, bugün nihayete kavuşacak. Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek sandıklara akın etti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. HDP'li şahıs, Kılıçdaroğlu'na oy verirken PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş fotoğraflarıyla oy pusulasını paylaştı.