Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti: Seçimi Başkent'ten takip edecek

Türkiye tarihi seçim için sandık başında. Aylarca yapılan seçim çalışmaları, bugün nihayete kavuşacak. Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek sandıklara akın etti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. HDP'li şahıs, Kılıçdaroğlu'na oy verirken PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş fotoğraflarıyla oy pusulasını paylaştı.