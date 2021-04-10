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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup minibüsçülerle sohbet etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup minibüsçülerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki güzergahında bulunan minibüsçülerin kendisini selamlaması üzerine makam aracını durdurup onlarla sohbet etti. Minibüs şoförü İbrahim Gülsoy, "Minibüs şoförleri olarak sıkıntılarımızı anlattık. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı. Sağ olsun" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup minibüsçülerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de minibüs durağına uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde çıkarak Huber Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, Tarabya'daki güzergahında bulunan minibüsçülerin kendisini selamlaması ve sevgi gösterisinde bulunması üzerine makam aracını durdurdu.

Minibüsçülerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Erdoğan, kendisiyle telefonla görüntülü konuşmak isteyen bir vatandaşı da selamladı.

"Kendisi not aldı sağ olsun"

Minibüs şoförü İbrahim Gülsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dertlerini anlattıklarını belirterek, "Odalarımızın çalışmadığını anlattık. İETT ile rekabet yapamadığımızı söyledik. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı. Sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de minibüs durağını ziyaret etti
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de minibüs durağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de minibüs durağına uğrayarak, minibüsçülerle sohbet etti. Minibüs şoförlerinden birinin annesi ile telefonda konuştu.

Minibüs şoförü Muhsin Acar da sohbet sırasında sorunlarını anlattıklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine yardımcı olacağını söylediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de dondurmacıya uğrayıp dondurma aldı
OYNAT 00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de dondurmacıya uğrayıp dondurma aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni ile Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Çengelköy'de dondurmacıya uğradı. Erdoğan buradan dondurma aldı. Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı fırında usta ile diyaloğu gülümsetti: Ula sen hemşehrimsin ya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı fırında usta ile diyaloğu gülümsetti: Ula sen hemşehrimsin ya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir fırına girerek alışveriş yaptı. Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir fırında alışveriş yapan Erdoğan, bir süre çalışanlarla da sohbet etti.

Erdoğan fırın çıkışında bir vatandaşla da konuştu. Çevrede bulunan vatandaşlara el sallayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın aldıkları ise poşetlerle makam aracının bagajına konuldu.

Erdoğan'ın alışveriş yaptığı fırının sahiplerinden Yılmaz Yıldız, 'Alman ekmeğimizden aldı, simit çeşitlerimizden aldı, haşhaşlı sokak simidi, pastane simidi hepsinden birer tane aldı. Siyez ekmeklerimizden aldı, bir de Alman çavdarından aldı. Habersiz geldi. Buraya dünya lideri geldi mutlu olmamak mümkün mü?' diye konuştu.
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