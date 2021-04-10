Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup minibüsçülerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki güzergahında bulunan minibüsçülerin kendisini selamlaması üzerine makam aracını durdurup onlarla sohbet etti. Minibüs şoförü İbrahim Gülsoy, "Minibüs şoförleri olarak sıkıntılarımızı anlattık. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı. Sağ olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde çıkarak Huber Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, Tarabya'daki güzergahında bulunan minibüsçülerin kendisini selamlaması ve sevgi gösterisinde bulunması üzerine makam aracını durdurdu.
Minibüsçülerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Erdoğan, kendisiyle telefonla görüntülü konuşmak isteyen bir vatandaşı da selamladı.
"Kendisi not aldı sağ olsun"
Minibüs şoförü İbrahim Gülsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dertlerini anlattıklarını belirterek, "Odalarımızın çalışmadığını anlattık. İETT ile rekabet yapamadığımızı söyledik. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı. Sağ olsun" dedi.