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Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da kritik temaslarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Astana'daki ikili temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk olarak Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

09:45 - 4/07/2024 Perşembe
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Moğolistan
#Ukhnaagiin Khurelsukh
#Astana
#Kazakistan
23 dakika önce
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