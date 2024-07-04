Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana'da peş peşe kritik temaslar: İslam dünyasına Gazze çağrısını yineledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü görüşmesine katıldı. Üçlü görüşmede, bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki iş birliği alanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan’ın bir çok alanda atabileceği ortak adımlar olduğunu, bunların üç ülkeye de yararlı olacağını ifade etti.