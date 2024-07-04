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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana'da peş peşe kritik temaslar: İslam dünyasına Gazze çağrısını yineledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Astana'daki ikili temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk olarak Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü. Ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "ŞİÖ +" formatında Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

12:00 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:45 - 4/07/2024 Perşembe
AA
Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.
Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani görüşmesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Lübnan'a yönelik İsrail tehdidi, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumun, İsrail'i durdurmak için bir an önce adım atması, ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, başkent Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi.

Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Tokayev ile basın mensuplarına poz veren Erdoğan, daha sonra zirvenin gerçekleştirileceği salona geçti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı

Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında yer aldı.


  • Burada çekilen aile fotoğrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagin Khurelsukh, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi ve Resulhayme Emiri Suud bin Sakar el-Kasimi, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde liderler onuruna verilen yemeğe katıldı. Bağımsızlık Sarayı'ndaki resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Moğolistan
#Ukhnaagiin Khurelsukh
#Astana
#Kazakistan
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