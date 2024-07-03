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Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: 'İlk hedefimiz Akkuyu'yu devreye almak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin'i en kısa sürede Türkiye'de ağırlamak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak." dedi. Putin ise "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor." açıklamasında bulundu.

Lokman Özdemir
15:02 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:29 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün sürecek Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti
Astana
'ya geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.


İki lider kameralar karşısında önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler.


"İlk hedef Akkuyu Nükleer Santrali'ni devreye almak"


Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum. Hedefimiz, 100 milyar doları yakalamaktı, buna ulaşabileceğimize inanıyorum, böyle bir potansiyele de sahibiz. İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak. Turist noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi.






Putin'e davet


Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki, Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar.


Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum.


Putin'in açıklamaları ise şöyle;

Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor. Stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz.


"Turizmde rekor kırdık"


Geçen yıl 6,7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık.



#Astana
#Recep Tayyip Erdoğan
#Şanghay İ
#Putin
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