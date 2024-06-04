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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti.

16:28 - 4/06/2024 Salı
AA
Kabulde Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer aldı.
Kabulde Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kabulde hazır bulundu.




#Recep Tayyip Erdoğan
#AX-3 Uzay Misyonu
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Alper Gezeravcı
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