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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Dağlık Karabağ zaferi için düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Bakü'ye iniş yaptı. Erdoğan’ı Haydar Aliyev Havalimanı’nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a ulaştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün sürecek Azerbaycan ziyareti için bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan hareket etti.

Akşam saatlerinde Bakü’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Haydar Aliyev Havalimanı’nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bakü ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

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