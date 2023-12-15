|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabalarının, Türkiye’nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımların ele alındığı bildirildi.

Semih Bozkuş
21:10 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 21:26 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin detayları İletişim Başkanlığı paylaştı.

Başkanlığın X hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, iki liderin görüşmesinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabalarının, Türkiye’nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımların ele alındığı belirtildi.

"İsrail bir an önce durdurulmalı"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları, Türkiye’nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bir an önce durdurulması ve kalıcı ateşkesi sağlamak için atılan adımların kararlılıkla devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların titizlikle uygulanması ve uluslararası toplumun Filistin’e desteğini artıracak girişimlerin birlik ruhuyla devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı."




#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#BAE Devlet Başkanı
#Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan
#Al Nahyan
#Telefon Görüşmesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Otomobil fiyat listesi güncellendi! En ucuz araba markası belli oldu: İşte bütçeye uygun arabalar ve fiyatları