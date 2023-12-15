Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin detayları İletişim Başkanlığı paylaştı.

Başkanlığın X hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, iki liderin görüşmesinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabalarının, Türkiye’nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımların ele alındığı belirtildi.

"İsrail bir an önce durdurulmalı"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları, Türkiye’nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bir an önce durdurulması ve kalıcı ateşkesi sağlamak için atılan adımların kararlılıkla devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların titizlikle uygulanması ve uluslararası toplumun Filistin’e desteğini artıracak girişimlerin birlik ruhuyla devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı."





Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları, Türkiye’nin… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 15, 2023







