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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

13:37 . 21/06/2023 Çarşamba
DHA
Görüşme, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.

Görüşme, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda gerçekleştiriliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefete tepki göstererek ''Küresel güç odaklarından 'aferin' almak için LGBT'yi savundunuz. Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler'' açıklamasında bulundu. 'Gerekirse 16’lı Masa yapın netice vermez' diyen Erdoğan, ''Masadakilerin sayısını çoğaltmak bir yere varılmaz. Bu millet irade ister, eser ister, hizmet ister. Nasıl istiklal harbinde milyonlar kenetlenmişse aynı kader ortaklığı 28 Mayıs’tan önce de sergilendi. Dünyanın dört bir tarafında 3 kıtada kardeşlerimiz ellerini semaya bizim için kaldırdı'' ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#MHP
#Devlet Bahçeli
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