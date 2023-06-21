Görüşme, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefete tepki göstererek ''Küresel güç odaklarından 'aferin' almak için LGBT'yi savundunuz. Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler'' açıklamasında bulundu. 'Gerekirse 16’lı Masa yapın netice vermez' diyen Erdoğan, ''Masadakilerin sayısını çoğaltmak bir yere varılmaz. Bu millet irade ister, eser ister, hizmet ister. Nasıl istiklal harbinde milyonlar kenetlenmişse aynı kader ortaklığı 28 Mayıs’tan önce de sergilendi. Dünyanın dört bir tarafında 3 kıtada kardeşlerimiz ellerini semaya bizim için kaldırdı'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kurarım" sözlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Masadakilerin sayısını çoğaltmak bir yere varılmaz. Bu millet irade ister, eser ister, hizmet ister."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değil" dedi. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler için rehavete kapılmadan çalışmalara devam edeceklerini belirten Bahçeli, İstanbul CHP ile 5 yılını kaybetti. Belediyecilik bir sevda yönetimidir. CHP yönetimindeki şehirler haysiyetine kavuşmalı" ifadelerini kullandı.