MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değil" dedi. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler için rehavete kapılmadan çalışmalara devam edeceklerini belirten Bahçeli, İstanbul CHP ile 5 yılını kaybetti. Belediyecilik bir sevda yönetimidir. CHP yönetimindeki şehirler haysiyetine kavuşmalı" ifadelerini kullandı.