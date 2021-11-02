Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakir İzzetbegoviç'le görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde kabul, basına kapalı gerçekleşti.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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