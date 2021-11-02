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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakir İzzetbegoviç'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakir İzzetbegoviçle görüştü
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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