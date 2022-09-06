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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanların huzuruna desteğimizi vurgulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlara ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Balkanların huzuruna desteğimizi vurgulayacağız. Türkiye ile Bosna Hersek arasında hali hazırda çok iyi seviyede bulunan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanların huzuruna desteğimizi vurgulayacağız
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Balkanların huzuruna desteğimizi vurgulayacağız

Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik her 3 ülkede düzenlenen forumlara katılım sağlanacak. Ziyaretimizde Bosna Hersek'te yaşanan siyasi krize karşı çözüm çabası içinde olacağız.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında hali hazırda çok iyi seviyede bulunan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız.

Merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edeceğiz.

Daha sonra Belgrad'a geçeceğiz. Vucic ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerimiz olacak.

Sırbistan'ın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bosna-Hersek başta olmak üzere ikili ve ekonomik ilişkileri ele alacağız. İkili ticaret hacmimizde hızla yükseliyor.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız NATO Genel Sekreteri ve diğer temsilcileri ile bu görüşmeleri sürdürüyor. Kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Onlarda farkında.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan kendilerine çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyette
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan kendilerine çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyette
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Kendilerine çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Yunanistan Türkiye'yle nasıl bir ilişkide olacağının kararını çok daha düşünerek verecektir' ifadelerini kullandı.


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