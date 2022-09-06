Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanların huzuruna desteğimizi vurgulayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e hareketinden önce açıklama yapıyor.

https://t.co/dHpRrIMpEr — Yeni Şafak (@yenisafak) September 6, 2022

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Balkanların huzuruna desteğimizi vurgulayacağız

Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik her 3 ülkede düzenlenen forumlara katılım sağlanacak. Ziyaretimizde Bosna Hersek'te yaşanan siyasi krize karşı çözüm çabası içinde olacağız.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında hali hazırda çok iyi seviyede bulunan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız.

Merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edeceğiz.

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Daha sonra Belgrad'a geçeceğiz. Vucic ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerimiz olacak.

Sırbistan'ın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bosna-Hersek başta olmak üzere ikili ve ekonomik ilişkileri ele alacağız. İkili ticaret hacmimizde hızla yükseliyor.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız NATO Genel Sekreteri ve diğer temsilcileri ile bu görüşmeleri sürdürüyor. Kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Onlarda farkında.

Ayrıntılar geliyor...

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan kendilerine çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Kendilerine çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Yunanistan Türkiye'yle nasıl bir ilişkide olacağının kararını çok daha düşünerek verecektir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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