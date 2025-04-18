Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batıcılık Türkiye'yi yıkıma götürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Albayrak Medya ’nın da sponsoru olduğu İstanbul 3. Uluslararası Yeditepe Bienali 'nde önemli açıklamalarda bulundu.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Sanatlarımızı tüm derinliği ile üçüncü Yeditepe Bienali'nde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum. Birçok ülkeden sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek.





Kültür ve Sanat'ın Evrensel birikimi yerel özellikleri ile İstanbul'da sergilenecek. Bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle daha da canlanacaktır. 3. Yeditepe Bienal'in ülkemiz ve kültür sanat camiası için hayırlı olsun.





Yeditepe Bienali bu coğrafyanın ruhunu taşıyan çok değerli bir adımdır. Biz çini ile konuşan hatta anlatan, ebru ile dua eden, resim ile sabrı resmeden bir milletiz.





Bizim sanat anlayışımızda masla kibir ve gösteriş yoktur.









15 ülkeden 263 sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak





Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienalimiz, 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak.





Bu kapıdan geçen herkes bir anlam dünyasına da adım atmış olacak. Bienalimizin temasını gölge varsa ışık da vardır oluşturuyor. Bu söz, zihnimizde bir yanda karanlık aydınlık mefhumları çağrıştırırken önemli bir hakikate de işaret etmektedir.





"Tarihi mirasımızı ihya ettik"





Medeniyet değerlerimizin oturduğu zemin bu faaliyetlerle tahkim ediliyor. Bu çalışmalara göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güçlü destekler sağladık. Birçok proje ve programla köklerimize sahip çıkmaya özen gösterdik. Ecdadın emanetlerinin izini sürerek tarihi mirasımızı ihya ettik. Türkiye'yi gıpta ile takip edilen konuma getirdik. Bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gardırop modellerinin yaptığı gibi kuru taklitçilikten uzak duracağız.





Taklit sadece aslını yüceltir. Türkiye, özellikle tek parti faşizmi döneminde buna maruz kalmış batıcı jakobenlerin elinde kültür hazinemiz yok edilmiştir. Gelenekle ve milletin değerleri ile kavgalı faşizan zihniyet büyük bir enkaz bıraktı.





Geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Kendi mazisine sırtını dönenin bugünü de yarını da karanlıktır. Bunun için kökü mazide olan bir atiyiz diyoruz her seferinde. Millete, aziz milletimizin değerlerine husumet besleyen tüm yaklaşımları elimizin tersi ile yitiyoruz. Asli kimliğimizi koruyarak istikbalimizi inşa ediyoruz.





"Kimse bu milletin kültür sanat erbabına dayatmada bulunamaz"





Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefetin kışkırtması ile mahalle baskısını mumla aratan faşist baskıya şahit olduk. Zorbalıklar tahammül sınırlarını aşan boyutlara ulaştı. Kendilerine destek vermedi diye sanatçıları sporcuları gençleri linç ettiler. Birçok isim sosyal medya hesabını kapattı. Yerli ve milli markaları, sanatçıları fişleyip ülke ekonomisine zarar vermeye çalıştılar. Tarihi camilerimize edepsizlik ettiler. Uğruna ağır bedelleri ödediğimiz özgürlükleri kimse bu milletin elinden alamaz. Kimse bu milletin kültür sanat erbabına dayatmada bulunamaz.





Bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Sesi çok çıkanlar, bağırıp çağıranlar, sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını görecek. Sanatçılarımız, sporcularımız ve gençlerimiz müsterih olsun.





Ana muhalefetin tek parti faşizmi tarihe karıştı. Darbenin cuntanın ve baskıların egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.











