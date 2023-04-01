Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ’da Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni’nde konuştu.
Muhalefetin her işi engellemeye çalıştığını belirten Erdoğan, "Kimdir bu? CHP. Meslekleri budur. Geçmişte bu kesimin şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin bir kısmını iş yapmaya, bir kısmını da mecburen bu işlerin önünü tıkayanlarla mücadele için harcadık." dedi. Marmaray projesinin önünü kesmeye çalışanlarını dinlemediğini ifade eden Erdoğan, "
Vurduk geçtik. Ardından Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık.
Şimdi Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar,
bay bay Kemal kesemeyeceksin.
İstanbul Havalimanı'nın önünü kesmeye çalıştılar. Ne oldu, kestin mi? Şehir hastanelerimizin önünü kesmeye çalıştılar. Şimdi en son Togg'la ilgili bu tartışmaların olduğunu görüyoruz. Deprem bölgesinde hastaneyi bile yok saymaya çalışanları millete havale ediyorum.
" şeklinde konuştu.
Akşener'e rezene çayı tavsiye etti
Akşener'e rezene çayı tavsiye etti
Erdoğan, son günlerde kendisini hedef gösterip, gergin olduğunu ve papatya çayı içmesi gerektiğini ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'e rezene çayı tavsiye etti.
Erdoğan, "Hanımefendi senin aklın bu işlere ermez.
Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana rezeneyi tavsiye ederiz. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım."
ifadelerini kullandı.
Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor
Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her hastaneyi de 1 yıl içinde faaliyete geçireceklerini belirtti. Erdoğan, " Ne söz verdiysek yerine getirmiş bir hükümet olarak bunu da yapacağız. Yapılanları inkar edecek, emperyalistlerden medet umacak kadar gözlerini hırs bürümüş olanlara rağmen başaracağız. Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın, iyi masaya oturdun.
Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. Beraber yürüyeceğiz diyorlar. Türkiye'de terör örgütlerinin en çok saldırdığı parti AK Parti'dir
. Hepsini de biliyoruz hepsi de aklımızda ve kalbimizde. Her kim bu konuda AK Parti'nin ve bizim ismimizi ağzına alırsa karşısında milleti bulur, gakgoşları bulur.
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1 saat önce