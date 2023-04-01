Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor

Muhalefetin her işi engellemeye çalıştığını belirten Erdoğan, "Kimdir bu? CHP. Meslekleri budur. Geçmişte bu kesimin şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin bir kısmını iş yapmaya, bir kısmını da mecburen bu işlerin önünü tıkayanlarla mücadele için harcadık." dedi. Marmaray projesinin önünü kesmeye çalışanlarını dinlemediğini ifade eden Erdoğan, "

Vurduk geçtik. Ardından Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık.

Şimdi Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar,

bay bay Kemal kesemeyeceksin.

İstanbul Havalimanı'nın önünü kesmeye çalıştılar. Ne oldu, kestin mi? Şehir hastanelerimizin önünü kesmeye çalıştılar. Şimdi en son Togg'la ilgili bu tartışmaların olduğunu görüyoruz. Deprem bölgesinde hastaneyi bile yok saymaya çalışanları millete havale ediyorum.