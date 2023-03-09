Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP lideri Destici'yle görüşecek

Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek.
Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Dün de Bahçeli'yle bir araya gelmişti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunun duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün ilk kez bir araya gelerek 1 saat 15 dakika görüşmüştü.
Son görüşme 28 Şubat
Üç lider son olarak 28 Şubat tarihinde, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.
- Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart'ta seçim kararı alarak süreci başlatacaklarını duyurmuştu.