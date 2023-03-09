Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP lideri Destici'yle görüşecek

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Türk milletinin acılı dönemin istismara kalkışanlar, karşılarında MHP'yi ve Cumhur İttifakını bulacaklar. Geçtiğimiz hafta sonu Bursaspor ve Diyarbakırspor maçında tribünlerden açılan resimlerin sporun ahlakına aykırı olduğu açıktır. Bizim için Amedspor diye bir şey yoktur. Amed diye bir yer yoktur" ifadelerini kullandı.