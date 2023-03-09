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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP lideri Destici'yle görüşecek

Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek. Görüşmenin 16.30'da başlaması bekleniyor.

09:44 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek.

Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Dün de Bahçeli'yle bir araya gelmişti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunun duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün ilk kez bir araya gelerek 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Son görüşme 28 Şubat

Üç lider son olarak 28 Şubat tarihinde, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.

  • Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart'ta seçim kararı alarak süreci başlatacaklarını duyurmuştu.






#cumhurbaşkanı erdoğan
#mustafa destici
#BBP
#Büyük Birlik Partisi
41 dakika önce
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