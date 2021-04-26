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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden görüşmesinde soykırım iftirasına çok net cevap verdi Hukuki karşılığı olmaz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden görüşmesinde 'soykırım' iftirasına çok net cevap verdi: Hukuki karşılığı olmaz

Cuma akşamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesi bittikten sonra, görüşmenin içeriği merak edildi. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet görüşmenin içeriğinden haberdar olan bir üst düzey yetkili görüştüğünü anlatarak, görüşmenin nasıl bir atmosferde geçtiğini ele aldı. Erdoğan’ın ilettiği ‘Ermeni soykırımı’ demenin hukukî bir karşılığının olmadığı görüşünü, Biden’ın da teyit ettiği yönünde bir takım iddialar mevcut.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden görüşmesinde soykırım iftirasına çok net cevap verdi: Hukuki karşılığı olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden geçtiğimiz gün telefonda görüştü.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, “Erdoğan-Biden görüşmesi nasıl bir atmosferde geçti?" başlıklı bugünkü köşe yazısında, görüşmenin içeriğinden haberdar olan üst düzey bir yetkili ile görüştüğünü ve detayları paylaştı. Acet’in yazısından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Görüşmede, Biden’ın 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelendireceğini Erdoğan’a söylediği artık bilinmeyen bir sır değil.

Erdoğan’ın Biden’a cevaben, bunun hukuken bir karşılığının olamayacağı, artı ikili ilişkileri kötü etkileyeceği yönünde mesajlar verdiği de, görüşmeden dışarıya yansıyan haberler arasında yer aldı.

Erdoğan’ın böyle ikili görüşmelerde, Türkiye’nin haklarını ve tezlerini korumak adına sergilediği performansı, ortaya koyduğu güçlü iradeyi art niyetli olmayan herkes biliyor, kabul ediyor zaten.

Kendisinin Biden’ın karşısında ezildiğini düşünen var mı acaba?

Erdoğan’ın ilettiği ‘Ermeni soykırımı’ demenin hukukî bir karşılığının olmadığı görüşünü, Biden’ın da teyit ettiği yönünde bir takım iddialar mevcut.

Bu böyle mi olacak, maksat gerçekten Biden’ın ekibinin yansıttığı gibi “Sorumluluk atfetmek yerine kayıpları anmaktan mı ibaret”, yoksa 40 yıldır, Türk diplomasisinin bir fobisi haline gelen tazminat, toprak talepleri gibi tehlikeler mi karşımıza çıkacak, emin değilim.

Ancak bu yumuşatma çabalarına rağmen, Joe Biden’ın temiz niyetlerle hareket ettiğini düşünmek için fazla saf olmak gerekir."

Yeni Şafar yazarı Mehmet Acet'in yazısının tamamına ulaşmak için tıklayın.

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