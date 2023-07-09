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Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'nın NATO'daki konumu, F-16'ların teslimi, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci ve İsveç'in üyeliği ele alındı.

20:41 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Telefon görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletilişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Liderler Vilnius'ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını da belirterek ABD Başkanı Biden'a Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti. Türkiye'nin AB'ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti" ifadeleri kullanıldı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Joe Biden
#görüşme
26 dakika önce
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