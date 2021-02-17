Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilgilendirmeleri için bakanlarımızı gönderdim ama Kılıçdaroğlu buna layık değilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi’nde gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun "sorumlusu Erdoğan" sözüne tepki

Bay Kemal sen Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan şehitlerimizin sorumlusu Erdoğan'dır diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya? Yıllardır şehitlerimizi yakından takip eden bize nasıl sorumludur diyorsun? Terbiyesiz herif! Kılıçdaroğlu seni bilgilendirmesi için bakanlarımızı gönderdim ama sen bunlara layık değilsin.

"Şu teröristlere bir gün ‘terörist’ de"

Bay Kemal şu teröristlere bir gün ‘terörist’ de. Diyemez, neden? Çünkü onlarla ortak. PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler Bay Kemal ve arkadaşlarıdır. Bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Kılıçdaroğlu sen önce teşkilatlarındaki DHKP/C’lileri temizle. Bunların hepsini ortaya çıkaracağız. Terörün başını ezene, bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bay Kemal şu teröristlere bir gün 'terörist' de be Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bay Kemal şu teröristlere bir gün 'terörist' de be. Diyemez, neden? Çünkü onlarla ortak. PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler Bay Kemal ve arkadaşlarıdır' ifadelerini kullandı.



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Yeni destek paketi bugün açıklanacak

Aşılamada 5 milyon 200 bini bulduk. Yoğun bir şekilde aşılamaya devam ediyoruz. Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Kısıtlamaların yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Bugün de yeni kararlara açıklayacağız. Kabinede yapacağımız çalışmalarla alacağımız kararları millete seslenişte açıklayacağız.

OYNAT 04:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AK Parti'nin hangi hayırlı işine taş koyduk?' diyen Kılıçdaroğlu'na teker teker saydı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kılıçdaroğlu bu aralar ikide bir 'AK Parti'nin hangi hayırlı işine taş koyduk?' diyor. İmam Hatiplere yönelik katsayı zulmüne karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Avrasya Tüneli'ne karşı çıkan siz değil miydiniz?' dedi. BiP'te paylaş

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Kılıçdaroğlu'nun "AK Parti ne yaptı da karşı çıktık?" sözüne yanıt

Kılıçdaroğlu AK Parti ne yaptı da karşı çıktık diyor? İmam Hatiplere yönelik katsayı zulmüne karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Avrasya Tüneli'ne karşı çıkan siz değil miydiniz? Kamuda başörtüsü serbestisi getirdiğimiz zaman engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? PYD'li teröristler Merasim sokakta saldırı düzenleyen terör örgütünü aklamaya çalışanlar siz değil miydiniz? Şehir hastanelerine kim karşı çıktı? Üniversitelerde başörtüsü serbest olmasın diye AYM'ye kim gitti?

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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/i3UQ73mBgp — Yeni Şafak (@yenisafak) February 17, 2021