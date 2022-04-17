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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile İsrail'in saldırılarını görüştü: Yaşananlar kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını telefonda görüştü. Erdoğan, "İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile İsrailin saldırılarını görüştü: Yaşananlar kabul edilemez
Guterres - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Fotoğraf: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımlarda, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık. Sayın Guterres'e, Ukrayna konusunda da İstanbul Süreci'ni herkesin desteklemesi gerektiğini; tarafların görüş ayrılıklarının giderilmesi için çaba göstermenin Türkiye'nin yürüttüğü barış girişimlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını ifade ettim. İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik."

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İŞGALCİ İSRAİL GÜÇLERİNİN MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRILARI

İsrail güçleri, cuma gününün ardından bu sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa’nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmiş daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail güçleri ay başından bu yana 18 Filistinliyi öldürdü.

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