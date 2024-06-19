Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum'da Aliyev'le bayramlaştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile barışa doğru ilerlediklerini açıkladı. 6. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'nda konuşan Aliyev, "Egemenliğimizi tamamen geri kazandıktan sonra Ermenistan'ın dışarıdaki güvenceleri tarafından siyasi saldırılara maruz kaldık. Buna rağmen, biz yine de barış teklif ettik. Şimdi aslında olumlu bir şekilde barışa doğru ilerliyoruz, sınırların belirlenmesi başladı." dedi.