Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum'da Aliyev'le bayramlaştı

Bayram tatilini Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bodrum'a geldi.
Bayramın dördüncü günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bodrum'daki bir otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek bayramlaştığı öğrenildi.
Azerbaycan, Ermenistan'a ölümcül silahlar sağlayan Fransa'ya tepki gösterdi. Fransa'nın Ermenistan'a topçu sistemleri satmasına ilişkin açıklamada bulunan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Paris yönetiminin bu hamlesinin Güney Kafkasya bölgesindeki provokatif faaliyetlerinin bir başka kanıtı olduğunu söyledi. açıklamada, "Caesar" topçu sistemlerinin satılmasına ilişkin imzalanan anlaşmanın Fransa'nın ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin, bölgedeki entrika politikalarıyla, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki normalleşmeyi ve kalıcı barışı engellediği de belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ankara'da gerçekleşecek olan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nın bittiği günden bugüne kadar Ermenistan'ın döşediği mayınlar nedeniyle 68 Azerbaycan vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirerek, "Ermenistan'ın Azerbaycan'da gömülü mayınların doğru haritalarını vermeyi reddetmesi, eski temas hattının arkasında bulunan yollara, mezarlıklara ve diğer sivil yapılara tuzak mayınları yerleştirmesi, mayın kurbanlarının sayısının her geçen gün artmasının başlıca nedenleridir. Bunun sorumlusu Ermenistan'dır" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile barışa doğru ilerlediklerini açıkladı. 6. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'nda konuşan Aliyev, "Egemenliğimizi tamamen geri kazandıktan sonra Ermenistan'ın dışarıdaki güvenceleri tarafından siyasi saldırılara maruz kaldık. Buna rağmen, biz yine de barış teklif ettik. Şimdi aslında olumlu bir şekilde barışa doğru ilerliyoruz, sınırların belirlenmesi başladı." dedi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter düştü. Helikopterin arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasından yaklaşık 1 saat önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında baraj açılışına katılmıştı.