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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum'da Aliyev'le bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'a gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bayramlaştı.

17:36 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:40 - 19/06/2024 Çarşamba
IHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bodrum'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bodrum'a geldi.

Bayram tatilini Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bodrum'a geldi.

Bayramın dördüncü günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bodrum'daki bir otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek bayramlaştığı öğrenildi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#İlham Aliyev
#Bodrum
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