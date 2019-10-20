Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Johnson bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Johnson bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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