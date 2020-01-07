Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü: ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya konularını ele aldılar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Haber Merkezi 07 Ocak 2020, 17:34 Son Güncelleme: 07 Ocak 2020, 17:50 DHA