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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü: ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya konularını ele aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Haber Merkezi DHA
Boris Johnson - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Boris Johnson - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.


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