Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesinde Becirovic için resmi karşılama töreni düzenlendi.
Törenin ardından Erdoğan ve Becirovic görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Bir nefret dalgası oluşturulmak isteniyor. Kimseyi rengine diline göre ayırmadık. Muhalefet adayının nefret siyaseti karşısında yanındaki tek bir cümle kuramadı. Irkçı faşizm konusu sürekli kaşınıyor. Türkiye'de 'ırkçılık' adı altında çok açık bir Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, topyekün Türkiye düşmanlığı yapılmaktadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok Bakanlıkta atamalar gerçekleşirken, üç Bakan yardımcısının değişimi öne çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cemal Sami Tüfekci görevden alındı, yerine Musa Heybet atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı, yerine Muhammet Bilal Macit atandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın yerine de Yasin Ayfer Erkoç atandı. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Enes Çakmak; TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı. TÜBİTAK Başkanlığına da Prof. Orhan Aydın atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı" çevrim içi etkinliğine video mesaj gönderdi. Erdoğan, videoda BM'ye ve uluslararası topluma 'Gazze' konusunda daha hassas olmaları için çağrıda bulundu. Erdoğan, "İsrail'in işgal politikaları karşısında başta BM olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart. Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz." ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin zulmün karşısında mazlumun yanında olacağını ve bu insani duruştan vazgeçilmeyeceğini belirterek, Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşunu tekrar vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamalarında geçtiğimiz günlerde katil İsrail'in haince katlettiği ABD'li Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin şehit edilmesi konusuna değindi. Eygi'nin, kanının yerde kalmayacağını vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Ayşenur Ezgi'nin kanının yerde kalmaması için her hukuki adımı atacak, İsrail'le mücadeleyi en üst düzeyde Adalet Divanı'na da müracaatla devam ettireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Platformu 4’üncü Liderler Zirvesi’ne video mesaj verdi. “Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun bir gereğidir. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenliğinin ve esenliğinin temini de dış politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.