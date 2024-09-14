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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

14:34 - 14/09/2024 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan- Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic
Cumhurbaşkanı Erdoğan- Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesinde Becirovic için resmi karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Erdoğan ve Becirovic görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.



Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç bakan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok Bakanlıkta atamalar gerçekleşirken, üç Bakan yardımcısının değişimi öne çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cemal Sami Tüfekci görevden alındı, yerine Musa Heybet atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı, yerine Muhammet Bilal Macit atandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın yerine de Yasin Ayfer Erkoç atandı. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Enes Çakmak; TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı. TÜBİTAK Başkanlığına da Prof. Orhan Aydın atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocukların bombaların altında can verdiği dünyada hiçbirimiz güvende değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı" çevrim içi etkinliğine video mesaj gönderdi. Erdoğan, videoda BM'ye ve uluslararası topluma 'Gazze' konusunda daha hassas olmaları için çağrıda bulundu. Erdoğan, "İsrail'in işgal politikaları karşısında başta BM olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart. Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz." ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin zulmün karşısında mazlumun yanında olacağını ve bu insani duruştan vazgeçilmeyeceğini belirterek, Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşunu tekrar vurguladı.


#Recep Tayyip Erdoğan
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#Denis Becirovic
#Bosna Hersek
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