Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sviyanoviç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Bosna Hersek
#Jelka Sviyanoviç