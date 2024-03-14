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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ağrı'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin düzenleyeceği miting için Ağrı'ya giderek, halka seslenişini gerçekleştirecek.

10:14 - 14/03/2024 Perşembe
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Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan'
ın yoğun miting programı devam ediyor.

Yerel seçimlere az bir süre kalmışken il il dolaşmaya devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Zonguldak olmuştu.


Erdoğan'ın bugün partisinin Ağrı'da düzenleyeceği miting programı için Dörtyol Kavşağı'na giderek saat 14:00'te konuşma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında ziyaret edeceği Ağrı'da hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.


Cumhur İttifakı’nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için Ağrılıların desteğini isteyecek.


Erdoğan, Ağrı'daki konuşmasının ardından İstanbul'a gelerek; Haliç Kongre Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenecek olan iftar programına katılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de muhalefete yüklendi: Siyasi ahlaksızlık paçalarından akıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de muhalefete yüklendi: Siyasi ahlaksızlık paçalarından akıyor

Mardin'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin'i hak ettiği seviyeye getireceğiz. Mardin'in tercihinin kimlik siyasetinden değil, eser ve hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyorum." diye konuştu. "Siyasi hayatımızın her aşamasında Filistin'i savunduk" diyen Erdoğan, "Hamas terör örgütüdür diyen CHP'nin listesinden Meclis'e girenler, kusura bakmasınlar Filistin konusunda bize ders veremezler. Benim dik duruşumu Gazzeliler biliyor." dedi. CHP ile DEM'in ittifakına da değinen Erdoğan, "Ortada dürüstlük, şeffaflık namına bir şey yok. Siyasi tutarsızlık, ahlaksızlık adeta bunların paçalarından akıyor." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Zonguldak
#çağrı
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