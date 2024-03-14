Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ağrı'ya gidiyor

Yerel seçimlere az bir süre kalmışken il il dolaşmaya devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Zonguldak olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında ziyaret edeceği Ağrı'da hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.
Cumhur İttifakı’nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için Ağrılıların desteğini isteyecek.
Erdoğan, Ağrı'daki konuşmasının ardından İstanbul'a gelerek; Haliç Kongre Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenecek olan iftar programına katılacak.