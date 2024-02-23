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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Balıkesir'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dün Denizli'ye giden Erdoğan'ın bugünkü durağı Balıkesir olacak.

Seren Som
Seren Som
10:10 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamındaki miting programlarına ara vermeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Balıkesir'deki Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

Erdoğan'ın, hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programı kapsamında dün Denizli'de AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katılmış, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet kendi içinde horoz dövüşünden beter bir kavga halinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet kendi içinde horoz dövüşünden beter bir kavga halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Muhalefetin kendi içinde yaşadığı sert tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır hakaretleri savurmaktan çekinmiyorlar. Bundan 8 ay önce beraber ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı. Bugün birbirlerinin kuyusunu kazıyor, iç işlerine müdahale ediyorlar. Hem cumhurbaşkanı adayları hem de cumhurbaşkanı yardımcıları için bizim yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Balıkesir
#Miting
#AK Parti
#Seçim
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