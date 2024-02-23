Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Balıkesir'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamındaki miting programlarına ara vermeden devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Balıkesir'deki Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.
Erdoğan'ın, hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programı kapsamında dün Denizli'de AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katılmış, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etmişti.
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2 saat önce