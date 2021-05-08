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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü iftarı Diyarbakır anneleri ile yapacak
DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü iftarı Diyarbakır anneleri ile yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan ve Diyarbakır'daki HDP il binası önünde "evlat nöbeti" tutan Diyarbakır anneleriyle iftarda bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü iftarı Diyarbakır anneleri ile yapacak
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Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu akşamki iftarını Diyarbakır’ın yürekli anneleriyle birlikte yapacak. Annelerimiz, terör örgütü PKK’ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız." ifadelerini kullandı.

İftara ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı belirtiliyor.

Diyarbakır annelerinin verdiği mücadeleyi bizzat dinleyecek olan Erdoğan’ın, HDP’li yöneticilerin taciz ve tehditlerine rağmen eylemlerini sürdüren annelere verilen desteğin her zaman devam edeceğini vurgulayacağı ifade ediliyor.

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