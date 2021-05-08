Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü iftarı Diyarbakır anneleri ile yapacak

Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu akşamki iftarını Diyarbakır’ın yürekli anneleriyle birlikte yapacak. Annelerimiz, terör örgütü PKK’ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız." ifadelerini kullandı.

İftara ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı belirtiliyor.

Diyarbakır annelerinin verdiği mücadeleyi bizzat dinleyecek olan Erdoğan’ın, HDP’li yöneticilerin taciz ve tehditlerine rağmen eylemlerini sürdüren annelere verilen desteğin her zaman devam edeceğini vurgulayacağı ifade ediliyor.

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