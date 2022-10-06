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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayındaki yoğun diplomasi trafiğini bu ay da sürdürüyor. Erdoğan, bugün Çekya'nın başkenti Prag'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekyaya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Avrupa Siyasi Topluluğu, ilk zirvesini Çekya'nın başkenti Prag'da yapacak. Zirveye Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke liderinin yanı sıra 17 ülkenin devlet ve hükümet başkanı da davet edildi. O ülkeler arasında Türkiye de var. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.

  • Prag kalesindeki zirvede açılış oturumu sonrası eş zamanlı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

Barış ve güvenlik, enerji, iklim, ekonomi gibi oturumlarda liderler Avrupa'nın geleceğini değerlendirecek.

Erdoğan liderlerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumlar sonrası zirveye katılan liderlerle görüşecek. Erdoğan'ın görüşeceği isimler arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da olması bekleniyor.

  • Kabulde Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin yanı sıra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri gündemde olacak.

Erdoğan, akşam yemeği formatındaki kapanış oturumunun ardından Prag'dan ayrılacak.

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