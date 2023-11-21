Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısına katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Cezayir'e gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.
Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Konsey Toplantısı, iki Cumhurbaşkanının riyasetinde ilgili bakanların katılımlarıyla başkent Cezayir'de icra edilecek.
Toplantı kapsamında yapılacak görüşmelerde, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Mutabakat metinleri imzalanacak
Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.
'Bu görüşmeyi çok önemsiyorum'
- Cezayir-Türkiye ilişkileri özellikle Tebbun’un 2019’da göreve gelmesiyle artan bir ivme kazandı. Tebbun, Cezayir’den 17 yıl sonra Türkiye’ye Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaretini Erdoğan’ın daveti üzerine 15-17 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirdi.