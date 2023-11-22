Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin ve İsrail arasındaki rehine takası için Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı’nın Katar ile müşterek bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi: Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak.