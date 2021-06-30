Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin yalanlarına karşı adım atmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşan siyasetine sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin sehven yanlış bilgi verme değil, bilinçli bir yalan ve çarpıtma stratejisi yürüttüğünü belirten Erdoğan, "Yalan ve ifitra meselesinde tek sorun CHP'nin başındaki zat olsa mazurdur der geçeriz. Ama bu mesele sosyal medyada giderek büyüyen bir sorun halini almıştır. Avrupa'dan Amerika'ya kadar demokrasi ile yönetilen her yerde bu sorun tartışılmaktadır.
- Birçok ülke çeşitli kanuni düzenlemelere gitmektedir. Bu hukuki adımların benzerlerini bizim de acilen gündemimize almamız gerekiyor. Ama bir şeyi bilmeleri gerekiyor, Haziran 2023 Türkiye'nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız budur." dedi.
"Yalan ve iftiralar milletimizin üstüne yağmur gibi yağıyor"
CHP’nin başını çektiği bu siyasi müsilajın her türlü iftirayı, yalanı, çarpıtmayı, yalanı, küresel boyutu da olan büyük bir medya ve sosyal medya ağıyla milletin üstüne adeta yağmur gibi yağdırdığını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Burada sehven yanlış bilgi verme değil, bilinçli ve kasıtlı bir iftira, yalan, çarpıtma hali hatta stratejisi yürütülmektedir. Şayet böyle değilse durum daha vahim demektir. Çünkü ortada klinik bir vaka söz konusudur."