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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanına sert tepki: Yakalarına yapışın hesabını sorun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Katarlılara sınavsız üniversite' yalanına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "

Ülkenin 2 milyon 600 bin evladının üniversite sınavına girecek günün arifesinde sergilediği ihanet bile başlı başına bir örnek olarak yeterlidir. Karşımızda Katarlı öğrencilerin ülkemizde sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını hiç utanmadan, tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne densizliktir. Rezilliğin hesabını soracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Katarlılara sınavsız üniversite yalanına sert tepki: Yakalarına yapışın hesabını sorun
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşan siyasetine sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin sehven yanlış bilgi verme değil, bilinçli bir yalan ve çarpıtma stratejisi yürüttüğünü belirten Erdoğan, "Yalan ve ifitra meselesinde tek sorun CHP'nin başındaki zat olsa mazurdur der geçeriz. Ama bu mesele sosyal medyada giderek büyüyen bir sorun halini almıştır. Avrupa'dan Amerika'ya kadar demokrasi ile yönetilen her yerde bu sorun tartışılmaktadır.

  • Birçok ülke çeşitli kanuni düzenlemelere gitmektedir. Bu hukuki adımların benzerlerini bizim de acilen gündemimize almamız gerekiyor. Ama bir şeyi bilmeleri gerekiyor, Haziran 2023 Türkiye'nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız budur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanı siyasetin değil tıp ilminin psikiyatrinin konusudur
OYNAT 00:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanı siyasetin değil tıp ilminin psikiyatrinin konusudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yalan terörüne sebep olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP genel başkanı artık siyasetin değil, tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikatle bağını bu derece koparmış bir insana, doktorlar herhalde bir teşhis koyacaktır. İnşallah tedavisi de mevcuttur. Bize düşen 'Allah şifa versin' demekten ibarettir.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Artık psikiyatrinin konusu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Artık psikiyatrinin konusu

"Bu ne rezilliktir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun

''Katarlılara sınavsız üniversite' yalanına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Ülkenin 2 milyon 600 bin evladının üniversite sınavına girecek günün arifesinde sergilediği ihanet bile başlı başına bir örnek olarak yeterlidir. Karşımızda Katarlı öğrencilerin ülkemizde sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını hiç utanmadan, sıkılmadan 2 milyon 600 bin öğrenciye ve ailelerine saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne densizliktir. Ülkemizin tüm gençlerinin, Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yöneticilerinin yakalarına yapışıp, bu rezilliğin hesabını soracaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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