Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki tecavüz olaylarıyla ilgili: Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önüne illa kendi zihniyetinizden mi olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz olaylarında kadın hakları savunucularının tutumunu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu skandallardan herhangi biri bizim partimizde yaşanmış olsaydı maruz kalacağımız ithamları tahayyül bile etmek istemiyorum.



Nerede bu kadın dernekleri? Niçin görünmezler? İlla kendi zihniyetlerinden mi olacak? İnsan olmak, kadın olmak yetmiyor mu? Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önüne? görünmezler, çünkü onların bu noktada cibilliyetleri bozuktur.



Bunların dertleri kendi sapkın düşüncelerine zemin hazırlamaktır.' diye konuştu.

