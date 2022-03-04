Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’da bulunan Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Vahdettin Köşkü’ne geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’da bulunan Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Vahdettin Köşkü’ne geçti.
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