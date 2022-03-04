Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camiinde kıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’da bulunan Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Vahdettin Köşkü’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’da bulunan Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı.

İHA
İHA


Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Vahdettin Köşkü’ne geçti.

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