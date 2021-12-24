Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı

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Doğu Anadolu'da havaya serpilen kaynar su dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının yanı sıra yer yer sis ve pus görülecek. Sıcaklıkların, mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.