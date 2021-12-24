Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camiinde kıldı
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılarak Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Hamidiye Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını burada kıldı.

  • Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında hitap etmesi bekleniyor.

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