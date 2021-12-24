Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.
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