Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğani ziyaretin ardından mezar üstünden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.

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