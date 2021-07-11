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ANKARA

Diyarbakır Anneleri Erdoğan'ın desteğinden memnun: Güç verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret ederek evlat hasreti çeken ailelere büyük moral aşıladı. Yaklaşık iki yıldır çocuklarını kaybettikleri yerde bekleyen Diyarbakır Anneleri, Erdoğan’ın desteğini, “Cumhurbaşkanımız bize kol kanat gerdi, yanımızda oldu. Evlatlarımızı alana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” sözleriyle değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır Anneleri Erdoğanın desteğinden memnun: Güç verdi
Recep Tayyip Erdoğan ve İmihan Nilfırka

MUHAMMED KURTAR

690 gündür HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın destek ziyareti ile moral buldu. Çocukları dağa kaçırılan aileler Erdoğan’ın ziyaretini Yeni Şafak’a değerlendirdi. 4 yıl önce dağa kaçırılan Bayram Elham’ın annesi Ayten Elham, “HDP’nin kapısı Kandil olmuştur. Çocukların, gençlerin beyinlerini yıkıyorlar ve terör örgütü PKK’nın eline teslim ediyor, benim oğlum da bunlardan biri. Biz çocuklarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz” dedi.

Ayten Elham
Ayten Elham

HEPİMİZİ TEK TEK DİNLEDİ

Erdoğan’ın ziyaretinin kendilerine moral olduğunu belirten Elham, “Devletimizin güçlü elini mücadelemizin başından bu yana yanımızda hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız bize kol kanat gerdi. ‘Oğlumuzu, çocuklarımızı, gençlerimizi bize geri versinler’ dedik. Cumhurbaşkanımız ‘Haklı mücadelenizden asla vazgeçmeyin’ dedi” diye konuştu.

Türkan Mutlu
Türkan Mutlu

KAYBETTİĞİMİZ YERDE BEKLİYORUZ

8 yıl önce kızı kaçırılan Türkan Mutlu ise şöyle konuştu:

“Kızım Türkan 17 yaşında, 8 yıl önce HDP eliyle terör örgütü PKK’nın tuzağına teslim edildi. HDP bizim ciğerimizi söküp aldı. HDP çocuklarımızı kaçırıyor ciğerlerimizi söküp alıyor dağa kaçırıyor ve bize dönüp sizin için yapıyoruz, diyor. Bizim için onlar hiçbir şey yapmasın. Devletimizin desteği olmasaydı HDP bizi burada infaz ederdi. Cumhurbaşkanımız bizim şikayetlerimizi dinledi ve dile getirdi. Devletimizin desteğiyle daha da güçlüyüz ve mücadelemizden hiç vazgeçmeyeceğiz.”

İmihan Nilfırka
İmihan Nilfırka

EVLATLARIMIZI ALANA KADAR

Dağa kaçırılan Mehmet Nilfırka’nın annesi İmihan Nilfırka da “Oğlum Mehmet 6 yıl önce 22 yaşında HDP eliyle terör örgütü PKK’ya dağa kaçırıldı. Cumhurbaşkanımız bizleri ziyaret etti, bizim yanımızda oldu. Yukarıda Allah, yerde devletimiz, yanımızda Cumhurbaşkanımız, mücadelemizi daha da güçlü bir şekilde evlatlarımızı alana kadar devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımız bizleri dinledi mücadelemizde bize destek oldu. Cumhurbaşkanımız bize, sabredin evlatlarınıza inşallah kavuşacaksınız, dedi” şeklinde konuştu.

BİZİM İÇİN UMUT OLDU

Ayşegül Biçer
Ayşegül Biçer

Dağa kaçırılan isimlerden Mustafa Biçer’in annesi Ayşegül Biçer de “Cumhurbaşkanımızın bizi ziyaret edip bizlere destek olduğunu, yanımızda olacağını, tüm evlatlarımızı alana kadar beraber mücadele edeceğimizi söylemesi bizim için daha büyük umutlar doğurdu. Allah’ın izniyle evlatlarımızı alıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Diyarbakır Anneleri isterlerse dağları delebilir. Oğlum Mustafa 16 yaşındaydı, sosyal medya aracılığı ile HDP tarafından kandırıldı, HDP binasına ve terör örgütü PKK’ya götürülmüştür. HDP olmadan tek bir evlat dağa gidemez. Türk bayraklı başörtülerimiz ile Cumhurbaşkanımızı karşıladık. Biz Türkiye’de sancağımızın altında yaşamayı ve bu ülkede tek bir bayrak altında yaşamayı istiyoruz, biz devletimiz ile güçlüyüz, birliğimizi, beraberliğimizi kimsenin bozmasına gücü yetmez mesajını vermek istedik” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki annelerle birlikte
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Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki annelerle birlikte
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı sonrasında HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan anneleri ziyaret etti.

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