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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha cesur adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesinde düzenlenen programda konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesinde düzenlenen 'Alternatif Finansta Yeni Ufuklar programda konuşuyor.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın sebebi sistemin insani yükünün de ağırlaşmış olmasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim medeniyetimiz ve kültürümüz insanı hedef alır. İnsan odaklı ve üretimin asli unsur olduğu bir yapının inşasına süratle geçilmesi gerekiyor."

"17-25 Aralık darbesiyle seçilmiş hükümetle beraber ekonominin omurgasını oluşturan projelerde vardı.

15 Temmuz darbe girişiminin ekonomiyi de merkeze alan bir ihanet olduğunu biliyoruz. Küresel ekonomide işaretleri görülen yeniden yapılanma eğilimini bir fırsat olarak görüyoruz.

Nasıl siyasal alanda söz sahibiysek aynı şeyi finans alanında da başaracağız.
  • Finans Merkezi Projesi'ni Cumhurbaşkanlığı bünyesinde takip ediyoruz.
Son 2 yıldır yaşadığımız tecrübeler bankacılık dışı finansman yöntemlerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimiz reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı."
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